Москва, , 15:07 — REGNUM В России удалось переломить ситуацию с эпидемией коронавируса. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Президент России В.В.Путин Kremin.ru

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"Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава богу, поправились, устойчиво последнее время превышает количество тех, кто заболел», — заявил Путин.

По его словам, по летальности в целом ситуация относительно удовлетворительная — на сто тысяч населения приходится 12 человек заболевших, что в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах.

«По сравнению с другими странами это так», — подчеркнул он.