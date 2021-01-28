Киев, , 18:01 — REGNUM Депутаты фракции «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной раде законопроект №4641, предусматривающий тюремное наказание для владельцев паспортов России и Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.

В уголовный кодекс Украины предлагается ввести статью под названием «Несообщение гражданином Украины о наличии гражданства (подданства) государства-агрессора».

«Нарушителей» данной статьи предлагают лишать свободы на срок от 2 до 5 лет.

Также Верховная рада рассмотрит законопроект №4642, предусматривающий административную ответственность за нарушения сроков уведомления о приобретении иностранного гражданства. Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 340 тыс. до 510 тыс. гривен, или от $12 тыс. до $18 тыс.

После того как Киев начал гражданскую войну в Донбассе, украинские политики возложили ответственность за происходящее на Россию, которая якобы «напала» на Украину. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, РФ официально назвали на Украине «страной-агрессором».

Напомним, ранее пресс-служба МВД РФ опубликовала статистику, согласно которой в 2020 году гражданами России стали более 409 тыс. владельцев украинских паспортов, что впятеро больше, чем в 2018 году.

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