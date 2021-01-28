Москва, , 15:06 — REGNUM Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией соответствуют масштабу угрозы. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

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"Объективные данные, о которых мы знаем, говорят о том, что действия, предпринимаемые по борьбе с угрозой распространения инфекции ковидной, соответствуют уровню угроз, которые она представляет для наших граждан. И в целом дают положительный результат», — заявил Путин.