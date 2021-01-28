Москва, , 15:03 — REGNUM Военная отрасль США по-прежнему диктует правила игры по закупкам американских вооружений всем членам НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В этом и кроются важные детали. Требуемое Вашингтоном увеличение отчислений на нужды военного альянса — это по сути поддержка ВПК США.

Еще до прихода к власти Дональда Трампа бюджет НАТО постоянно демонстрировал динамику роста.

В 2020 году бюджет военного альянса подрос почти на $60 млрд по сравнению с 2019 годом и приблизился к отметке $1,1 трлн. В это время военный бюджет России в долларовом эквиваленте фактически не растет и в десятки и десятки раз ниже.

С высокой вероятностью рост военных расходов европейских стран-членов НАТО будет продолжаться, в среднем на 2−5% в год. Это значит, что американская индустрия ВПК останется на плаву и будет чувствовать себя очень комфортно.

А для стимулирования продаж Вашингтон и Брюссель продолжат выпускать в мировое информационное поле очередные «страшилки» об угрозах со стороны России и Китая», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса поддерживать свой военный потенциал из-за «агрессивной» политики России и подъема Китая.

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