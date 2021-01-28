Москва, , 14:57 — REGNUM Масштабы вакцинации от коронавируса должны быть сопоставимы с прививочной кампанией против гриппа. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

Вакцинация граждан от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили. Попова докладывала вчера — почти 68 млн. По таким показателям мы должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — заявил Путин.