Москва, , 14:55 — REGNUM Вакцинация от коронавируса в России должна охватить около 70 млн человек. Об этом 28 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.

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«Вакцинация стартовала 18 января этого года. Планы здесь большие. Знаю, мне министр Мантуров докладывал, что промышленность работает даже с опережением графика по количеству выпускаемых препаратов. Но планы, я сказал, большие. Мы в эту кампанию прививочную, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили», — заявил Путин.

«Попова докладывала вчера — почти 68 млн. По таким показателям мы должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией», — указал он.