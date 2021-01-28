Сеул, , 15:00 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 28 января телефонные переговоры с гендиректором по политическим вопросам и безопасности МИД Франции Филиппом Эррера. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове, а также обсудили планы взаимодействия по достижению денуклеаризации и установления мира на полуострове.

Южнокорейский дипломат выразил признательность правительству Франции за поддержку усилий Сеула в вопросе установления мира в регионе. В свою очередь, Эррера отметил, что Париж продолжит поддерживать Сеул по данному вопросу.

Напомним, что ранее спецпредставитель Южной Кореи провел телефонные переговоры со статс-секретарём МИД ФРГ и заместителем госсекретаря США.