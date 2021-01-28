Москва, , 14:52 — REGNUM Не успели мировые агентства положительно оценить решение России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Чем обосновывает Столтенберг необходимость наращивания военных усилий стран-участников НАТО? По его словам, это вызвано наращиванием военного потенциала России и ее агрессивными действиями.

В части Китая, это попытки установления контроля над ключевыми для стран Запада источниками стратегических ресурсов.

Для того, чтобы оценить правомерность подобных заявлений, давайте сравним, сколько тратит на оборону Россия и страны участники НАТО.

Расходы России на оборону и национальную безопасность с учетом закрытых статей бюджета в 2020 году составили 5,8 трлн рублей.

В 2021 году оборонные расходы России с учетом закрытых статей составят 5,5 трлн рублей, что по расчетному курсу доллара на момент принятия бюджета соответствовало $76,3 млрд.

По материалам НАТО, объем военных расходов альянса в 2020 году составил $1092,5 млрд. Военный бюджет НАТО в 2021 году будет увеличен на 5% (по сравнению с 2020 годом) и составит $1147,125 млрд.

Сравнивая цифры оборонного бюджета стран НАТО и России можно увидеть, что расходы стран НАТО более чем в 15 раз превышают расходы России на оборону.

При этом, по данным военных экспертов, количество боевой авиации, кораблей, танков и артиллерии как минимум в три раза превышает российские показатели. Однако в НАТО продолжают говорить о российской агрессии и слабости альянса.

Проведенные расчеты показывают, что подобные утверждения вызваны желанием расширить американские военные базы в мире, разработкой новейших систем вооружений для поставок в войска, лоббируемых производителями американской военной техники и повышением денежного довольствия военнослужащих.

Благо Дональд Трамп уже добился определенных результатов по повышению вкладов европейских участников альянса в бюджет оборонного союза. А аппетит приходит во время еды», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран и быть готовыми реагировать на «агрессивные действия» России.

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