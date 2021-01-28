Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM Сотрудники компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге сняли видеоклип, где выразили поддержку президенту России Владимиру Путину. Ролик размещён в социальных сетях.

В видео сотни работников маршируют по гигантскому офису компании. Ролик начинается с движений под песню певицы Наргиз «Нас бьют — мы летаем», после чего идёт музыкальный отрывок из песни Олега Газманова «Россия — вперёд!»

В завершении клипа сотрудники заявляют: «Путин — наш президент! Владимир Владимирович, мы с вами!»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский подписал долгосрочное соглашение с режиссёром Никитой Михалковым. Предприниматель вызвался организовать в Свердловской области фонд поддержки Центра театра и кино.

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