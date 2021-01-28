Киев, , 14:52 — REGNUM Парламент Украины не поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра, министра энергетики Украины. Об этом сообщил 28 января парламентский телеканал «Рада».

В сообщении отмечается, что кандидатуру Витренко поддержали 204 депутата из 226 необходимых.

Напомним, Витренко назначили и.о. министра энергетики в обход решения парламента. Позже кандидатуру политика одобрил профильный комитет Верховной рады Украины.

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