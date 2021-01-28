Джакарта, , 14:44 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между министерством иностранных дел и индонезийской нефтегазовой компанией Pertamina 28 января 2021 года для выхода на международные рынки, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Меморандум направлен на укрепление сотрудничества между МИД Индонезии и нефтегазовой компанией, а также на создание прочной основы для будущего сотрудничества.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство будет пытаться продвигать стратегию внешних инвестиций компании Pertamina на Ближнем Востоке, в Южной и Центральной Азии, а также в Африке.

В настоящее время существует не менее 83 филиалов 17 индонезийских компаний в 26 странах мира. Стоимость инвестиций государственных предприятий Индонезии по всему миру достигла 17,5 млрд долларов США. Это большой актив, демонстрирующий стратегическое присутствие Индонезии за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Намибии и мэр Виндхука обсудили потенциал индонезийских инвестиций.

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