Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Многие карантинные ограничения в ряде городов Грузии после их отмены будут действовать во время выходных дней. Это объявление, как сообщает пресс-служба правительства, 28 января сделала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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По словам главы минздрава, в Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди по субботам и воскресеньям будет запрещено работать общественному транспорту. Ресторанам, кафе, магазинам непродовольственных товаров и торговым центрам также в эти дни будет запрещено открываться.

«В течение недели люди работают и у них нет времени долго ходить по магазинам, а в выходные они идут не только за конкретной вещью, а чтобы провести время на шоппинге, — сказала Тикарадзе. — Это значит, что мобильность растет, а это та проблема, с которой мы боремся при пандемии».

Глава минздрава также отметила, что ограничения коснутся пунктов общепита, так как в них высоки риски распространения коронавируса.

Напомним, ранее в правительстве Грузии объявили о постепенной отмене карантинных мер, действующих с 28 ноября 2020 года. С 1 февраля власти страны постепенно начнут снимать ограничения.

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