Киев, , 14:48 — REGNUM В ситуации с удерживаемыми лицами, которых республики Донбасса готовы в одностороннем порядке передать Украине, президент Владимир Зеленский явно продолжает пребывать в «теплой ванной».

Об этом в эфире телеканала «112-Украина» заявил политический эксперт Влад Мулык.

Эксперт считает, что советчики из окружения Зеленского упорно навязывают президенту мысль о том, что он понесет репутационные потери, если, не дай Бог, к освобождению пленных приложит руку оппозиционный политик (по условию Донецка и Луганска, пленных передадут не официальной власти, а народному депутату Виктору Медведчуку).

«Зеленского пугают: «Репутационные потери! Если Медведчук достанет их оттуда мы назовем их завтра очередными Савченками, Рубанами и т. д.». Это еще раз доказывает, что власть, которая сформировалась после майдана — вот этот огромный клубок, который сплелся там наверху — на самом деле очень сильна, и она работает на раскол», — подчеркнул Мулык.

По его мнению, Зеленский теряет в рейтинге, как раз не подпуская Медведчука к переговорному процессу, тем самым продлевая срок пребывания в республиках Донбасса украинских женщин.

«Грамотный, разумный политик, играющий на повышении рейтинга на месте первого лица государства, с самого начала должен был как минимум сделать так, чтобы определенная часть электората сказала: «Слушайте, ну ведь сделал же президент». И не важно, кто советовал… Медведчук ли советовал. Не важно, кто разрабатывал Минские соглашения, кто сейчас межпарламентские нормандские планирует сделать. Не важно кто делает. Важно, что это идет на пользу государству. Нам надо сшивать государство. А все действия, которые на сегодняшний день продиктованы офисом президента, способствуют, почему-то, расколу», — сказал политолог.

В заключение он отметил, что возвращение домой граждан Украины — это дело, «которое касается всех и каждого», и если кто-то может это сделать, то государство препятствовать не должно.

«Наша задача — я сейчас говорю и об этих четырех задержанных, и о Викторе Медведчуке, о моих коллегах и друзьях, которые не боятся никаких репутационных потерь тогда, когда мы вступаем за правое дело. Мир — это правое дело. Возврат обратно наших территорий — это правое дело. Но возврат обратно сюда, в Украину, наших родных людей — это не просто правое дело, это наша почетная обязанность. И не только наша, соответственно, и верхов государства», — подчеркнул Мулык.

ИА REGNUM напоминает, что еще 16 января представители республик заявили, что готовы в одностороннем порядке освободить четверых граждан Украины, но при посредничестве председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В связи с этим, Виктор Медведчук официально обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой оказать ему содействие в организации возвращения украинских граждан, но по состоянию на сегодня Киев не предпринял каких шагов для этого.