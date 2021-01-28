Москва, , 14:42 — REGNUM Лидеры трех партий — «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» — подписали манифест об объединении, это первый шаг на пути масштабной консолидации левых сил страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Сегодня мы начинаем долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России», — заявил Миронов.

В манифесте говорится о том, что представители трех партий «приняли решение об объединении на основе взаимного уважения и общих целей, исходя из нашего общего понимания справедливости и правды».

В документе также обозначены «12 принципов Правды, Патриотизма и Справедливости», воплощения которых намерены добиваться участники объединения. Среди этих принципов — преодоление имущественного неравенства, борьба с коррупцией, свободные выборы, доступные медицина и образование.

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