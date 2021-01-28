Казань, , 14:44 — REGNUM В доме правительства Татарии 28 января состоялась встреча главы республики Рустама Минниханова с председателем совета директоров АО «Фармстандарт» Виктором Харитониным.

Фармацевтическая компания является одной из крупнейших в России. Ее предприятия разрабатывают, производят и реализуют лекарственные препараты, медицинские изделия и биологически активные добавки.

Стороны в ходе совещания обсудили перспективные направления сотрудничества Татарии и компании, в том числе совместные проекты для реализации их в регионе.

ИА REGNUM в декабре 2020 года сообщало, что в Татарию поступит из федерального бюджета более 81 млн рублей на выделение бесплатных лекарств пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Согласно распоряжению Михаила Мишустина для регионов на эти цели выделялось из резервного фонда свыше 2,7 млрд рублей.

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