Киев, , 14:38 — REGNUM Комитет Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сегодня, 28 января, поддержал кандидатуру бывшего исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики.

Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Герус.

По его информации, из 18 депутатов, которые участвовали в голосовании, кандидатуру Витренко поддержали 14 парламентариев. Еще два депутата проголосовали против, и двое воздержались.

Герус отметил, что сегодня же кандидатура Витренко может быть вынесена для голосования в сессионный зал.

ИА REGNUM напоминает, что 17 декабря 2020 года Рада не смогла назначить Юрия Витренко на соответствующую должность. Тогда за проголосовали только 186 народных депутатов при 226 необходимых, причем больше всего голосов за Витренко не дали именно «Слуги народа». После этого правительство назначило экс-директора «Нафтогаза» и.о. министра энергетики в обход Рады.

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