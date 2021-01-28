Минск, , 14:41 — REGNUM Действия белорусских оппозиционеров за рубежом, которые направлены на расширение санкций в отношении Белоруссии и ее народа, это «бесчинствующая демократия». Об этом 28 января заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, его слова приводит агентство БелТА.

«Санкции, убрать, уничтожить, смести и тому подобное — я называю это «бесчинствующая демократия». Зная многих людей, которые находятся за рубежом, что они говорят и предлагают в отношении Беларуси и белорусского народа, я убежден, что в случае прихода таких людей к власти это будет фашиствующая демократия», — сказал он.

При этом Макей отметил, что он является сторонником эволюционных, а не революционных преобразований в республике, хотя это, по его словам, возможно, займет больше времени и потребует больших усилий.

«Но кто будет создавать и каким образом мы будем создавать новое государство на разрушенных руинах? Ответа от оппонентов власти я, к сожалению, до сих пор не услышал», — подчеркнул глава МИД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что некоторые послы стран Евросоюза в Минске осуществляют антигосударственную деятельность, путем размещения с соцсетях информации соответствующего характера.