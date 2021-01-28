Джуба, , 14:56 — REGNUM Лидеры этнической группы мурле в Южном Судане потребовали, чтобы две соседние общины срочно освободили недавно похищенных 1000 женщин и детей. Об этом сообщает ВВС Africa.

Члены этноса мурле подозревают в похищении общины динка-бор и лу-нуэр. Они выдвинули это требование во время продолжающейся мирной конференции, проходящей в столице страны, Джубе.

«Они забрали 442 женщины и 552 ребенка… поэтому мы просим их вернуть этих детей и женщин», — сказал Джозеф Лилимой, делегат от общины мурле.

Эти три общины уже много лет вовлечены в межобщинные конфликты, часто приводящие к убийствам и похищениям людей.

Президент Южного Судана Сальва Киир проводит трехдневную конференцию на тему «вместе во имя мира, примирения и мирного сосуществования», посвященную положению в области безопасности в штате Джонглей и административном районе Большой Пибор.

Лилимой пообещал, что его община вернет детей, похищенных молодежью мурле из экваториального региона. Но он не упомянул, сколько их было.

Тем временем члены общины динка-бор рекомендовали приговаривать к смертной казни лиц, виновных в похищении детей.