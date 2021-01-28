Москва, , 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») намерен и дальше следить за ситуацией вокруг Маргариты Юдиной, которую в ходе несанкционированной акции в Санкт-Петербурге ударил сотрудник полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Сегодня эта ситуация находится в абсолютной правовой плоскости, и общественность, безусловно, не даст ее замолчать, отметил парламентарий.

Хинштейн также объяснил решение отозвать запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовика, ударившего женщину на несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге.

«Я вижу большую реакцию, связанную с тем, что я отозвал направленный ранее запрос. Могу обосновать свою позицию. Я получил абсолютно чёткие заверения руководителей правоохранительного блока, которые у меня не вызывают сомнений в том, что эта ситуация получит абсолютно объективную, непредвзятую и беспристрастную оценку, где не будет ни чести мундира, ни какой-то предвзятости, а будет именно закон», — сказал парламентарий.

Женщина, которую ударил полицейский на митинге в Петербурге, была повторно госпитализирована.

Напомним, 54-летняя жительница города Луга Ленинградской области Маргарита Юдина получила травмы после того, как в ходе акции 23 января сотрудник полиции ударил ее ногой в живот.

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