Сеул, , 14:32 — REGNUM 27 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил со специальной речью на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в Давосе с 25 по 29 января в режиме онлайн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

В рамках своего выступления глава Южной Кореи представил южнокорейскую систему компенсации убытков бизнеса и распределения прибыли в качестве потенциальной модели всеобъемлющей политики для преодоления кризиса в условиях пандемии коронавируса.

Президент подчеркнул необходимость поисков мудрого подхода к решению проблемы неравенства и поляризации общества, обострившейся в результате распространения коронавируса.

По его словам, в борьбе с кризисом правительство Южной Кореи ставит перед собой цель не оставить без внимания уязвимые группы населения. В частности, правительство и парламент обсуждают систему компенсации убытков индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате карантинных мер, а также так называемую систему распределения прибыли, в рамках которой предприятия, выигравшие в условиях пандемии COVID-19, будут оказывать поддержку тем, кто оказался под ударом.

Кроме того, глава государства сообщил о том, что правительством было принято решение о бесплатной вакцинации всего населения.