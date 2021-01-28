Екатеринбург, , 14:28 — REGNUM В Екатеринбурге прошла церемония прощания с экс-главой бюджетного комитета в Законодательном собрании Свердловской области Владимиром Терешковым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительного органа власти.

С Терешковым простились в помещении Свердловского государственного академического театра драмы. На церемонии присутствовали губернатор Евгений Куйвашев, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, и.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов, другие чиновники и депутаты, а также люди, близко знавшие умершего.

Пришедшие отметили как огромный вклад ушедшего, так и личные качества Терешкова.

Как сообщало ИА REGNUM, о смерти Терешкова стало известно 26 января 2020 года. В ряде СМИ высказывались предположения, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб — как последствие COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Умер депутат свердловского Заксобрания Владимир Терешков