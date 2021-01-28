Киев, , 14:28 — REGNUM Народный депутат Верховной рады, один из лидеров фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев опасается, что Украина вскоре может превратиться в «страну наркоманов».

Об этом он сказал 28 января в эфире одного из телеканалов страны, комментируя перспективы легализации медицинского каннабиса.

Депутат подчеркнул, что он не против того, чтобы каннабис на Украине официально использовался в качестве лекарства. Вместе с тем, Гетманцев категорически против масштабного выращивания марихуаны на территории страны.

«Я против того, чтобы у нас были плантации конопли, которая при нашем несовершенном правопорядке будет здесь повсюду… Тогда наша бедная страна превратится в страну наркоманов», — заявил соратник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что вопрос легализации медицинского каннабиса на Украине активно обсуждается с осени прошлого года. Вопрос был вынесен не всеукраинское голосование, которое по инициативе президента Зеленского состоялось в день местных выборов, 25 октября, и не получил категорической поддержки населения, за выступили порядка 65%. При этом 20 января в Верховной раде зарегистрировализаконопроект о легализации.

Многие эксперты отмечают, что власть специально политизирует эту проблемы и при желании правительство может утвердить соответствующее решение без дискуссий в Раде.