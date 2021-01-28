Бамако, , 14:29 — REGNUM Представители кочевых и фермерских общин в центральной части Мали согласились прекратить боевые действия. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление швейцарской организации Центр гуманитарного диалога.

В соответствии с заявлением, представители этносов фула и догон подписали три мирных соглашения после нескольких месяцев посредничества.

Представители кочевых и фермерских общин согласились разрешить свободное передвижение людей и скота и предоставить всем доступ к рынкам в районе Коро.

Сотни людей были убиты за годы столкновений из-за доступа к земле и воде. Конфликт обострился после того, как джихадисты подняли мятеж в регионе, отмечают репортеры.