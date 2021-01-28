Киев, , 14:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины намерено запреть въезд на территорию страны актёру, режиссёру и телеведущему Тиграну Кеосаяну. Об этом написал пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в социальной сети Twitter.

«В связи с деятельностью против национальной безопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну въезда на Украину», — сказано в сообщении.

В МИД Украины отметили, что решение связано с приездом Кеосаяна и его супруги — главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян в Донецк.

Напомним, ранее украинские пограничники запретили на три года въезд в страну блогеру, гражданке России 1994 года рождения. Как выяснилось, она «незаконно» посещала Крым.

Отметим, что, несмотря на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, Киев всё ещё считает полуостров своей территорией и наказывает тех, кто ездит в Крым, игнорируя украинские «законы».

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