Бишкек, , 14:17 — REGNUM У планировавших улететь в столицу России киргизстанцев вызвала сильную обеспокоенность и возмущение появившаяся в СМИ и соцсетях информация о том, что компания «Аэрофлот» отменяет запланированные на период с 28 марта по 30 апреля рейсы из Москвы в Бишкек и Ош.

Министерство иностранных дел Киргизии прокомментировало сложившуюся ситуацию, заявив о том, что «Аэрофлот» продолжит выполнять эти авиарейсы в прежнем режиме.

«Принятие такого решения касается ежедневных рейсов, которые были утверждены и осуществлялись до приостановки международного пассажирского авиасообщения, вызванного пандемией COVID-19», — подчеркивают в киргизском МИДе.

В министерстве напомнили, что сейчас «Аэрофлот» выполняет лишь один регулярный рейс по маршруту «Москва — Бишкек — Москва», а также ежедневные чартерные рейсы по тому же маршруту и по маршруту «Москва — Ош — Москва».

Кроме этого, крупнейшая российская авиакомпания выполняются чартерные авиарейсы из Киргизии в другие города России.

Также дипломатическое ведомство сообщило, что киргизские власти продолжают переговоры с российской стороной об увеличении числа регулярных авиарейсов между Россией и Киргизией.