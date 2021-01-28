Виндхук, , 14:16 — REGNUM Посол Индонезии в Намибии Вишну Эди Пратиньо и мэр Виндхука обсудили потенциал индонезийских инвестиций, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Индонезия может инвестировать в развитие сельскохозяйственного сектора, инфраструктуры, социального жилья и общественного транспорта для удовлетворения потребностей жителей Виндхука, столицы Намибии.

Посол Индонезии также представил планы посольства по проведению различных мероприятий в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Индонезией и Намибией.

По словам Вишну Эди Пратиньо, между странами сложились очень близкие отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Панаме и Никарагуа вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Никарагуа Денису Монкаде.

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