Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Протестную акцию-перфоманс провели 28 января члены молодежной организации партии «Европейская Грузия» возле парламента страны в Тбилиси. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Как рассказали участники акции, они вышли, чтобы заявить о «фальсификациях» на парламентских выборах, которые прошли в октябре 2020 года. Протестующие обвиняют в этом членов правящей партии «Грузинская мечта» и её экс-председателя Бидзину Иванишвили.

«Вхождение в нынешний парламент лишает смысла выборов, потому что Иванишвили вместе с «Грузинской мечтой» украли у грузинского народа права, гарантированные Конституцией. Отказ оппозиции от мандатов, бойкот и объявление досрочных выборов — единственное рациональное и прагматичное решение», — сказал журналистам один из протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на прошедших парламентских выборах были «сфальсифицированы». Большинство депутатов от оппозиции в знак протеста подали заявления о сложении полномочий.

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