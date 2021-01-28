Петергоф, Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Контрольно-счетная палата Петербурга обнаружила финансовые нарушения на 57 млн рублей у муниципального образования «Город Петергоф». Об этом 28 января сообщили в контрольном ведомстве.

Аудиторы под руководством Юрия Шутова проверяли расходование бюджетных средств муниципалитета за 2018−2020 годы. В результате проверки установлено свыше 200 нарушений.

Ежегодный бюджет муниципалитета Петергофа, главой которого с сентября 2019 года является Александр Шифман, составляет 330−340 миллионов рублей. С октября 2016 года по сентябрь 2019 года главой муниципального образования была Светлана Малик.

Множество трат, которые КСП сочла нарушениями, было связано с объектами, которые находятся вне ведения муниципальных властей — то есть МО не вправе тратить свой бюджет на их ремонт или обслуживание.

Так, нецелевое использование средств местного бюджета составило почти 28 млн рублей, из них более половины — около 19 млн — были потрачены в 2018 году на благоустройство территории памятников культуры. Речь идет о казармах лейб-гвардии Драгунского полка и казармах лейб-гвардии Конногренадерского полка. Кроме того, деньги пошли, согласно документам, на ремонт проезда, моста и пешеходной дорожки на территории объектов культурного наследия «Парк», «Мост», «Дом начальника Петергофского дворцового правления».

Почему ремонтом занимались не собственники объектов, как полагается по закону, а муниципалы, неизвестно. «Администрация муниципального образования не вправе тратить средства местного бюджета на эти цели», — подчеркнули в КСП.

Также в 2018 году администрация МО потратила 6,4 млн рублей на устройство нового внутридворового проезда и пешеходных дорожек на Бобыльской дороге, 61−63, хотя муниципальные образования вправе проводить только текущий ремонт придомовых и дворовых территорий.

Средства также пошли на ремонт дороги общего пользования, на сборник докладов к экологической конференции и покупку футболок для детского слета.

Многочисленные нарушения нашлись и в сфере муниципальных закупок. Например, местная администрация и подведомственная ей школа «Канторум» приняли и оплатили ряд товаров, услуг и работ, несоответствующих условиям контрактов. Это повлекло за собой потери местного бюджета в 2 млн рублей.

Например, на детской и спортивной площадках на Ропшинском шоссе, 10, исполнитель вместо покрытия из бокситной крошки взял более дешевую резиновую крошку, нарушив договор. В поселке Скороход за счет МО появилось детское игровое и спортивное оборудование, которое не соответствует условиям техзадания. В 2018 году администрация оплатила газонное ограждение у домов №№ 61 и 63 по Бобыльской дороге. Как установила проверка КСП, габариты и объем не соответствует условиям контракта.

Также КСП утверждает, что местная администрация использовала локальные сметы с завышенной стоимостью материалов, из-за чего бюджет потерял около 3 млн рублей.

Аудиторы также указывают, что муниципалы Петергофа отказывались допускать участников до аукционов, ограничивали конкуренцию, не соблюдали требования к документам, не давали информацию для реестра контрактов, нарушали сроки их реализации, не применяли мер ответственности по контракту.

«Грубым нарушением распоряжения муниципальной собственностью» комиссия КСП назвала тот факт, что местная администрация Петергофа заседает на Самсониевской улице, 3, хотя у нее нет на это прав: договор аренды не заключен. Зато помещения, на которые у администрации имеются права, отданы мунсовету Петергофа.

Нарушения по оплате труда в муниципалитете КСП оценила в 1,3 млн рублей, например, необоснованные премии и надбавки сотрудникам школы «Канторум» за выполнение ими своих прямых должностных обязанностей — почти на 800 тыс. рублей.

«В самой школе дважды в неделю работал фотокружок, но в часы его работы этот же педагог вел занятия в другом государственном учреждении. А оплата в школе «Канторум» была перечислена педагогу в полном объеме», — указывают аудиторы. Заметим, на странные траты, время работы и заполняемость школы «Канторум» ранее жаловались и оппозиционные депутаты муниципалитета.

КСП также выявила факты нарушений бухгалтерского учета, неэффективного использования средств местного бюджета и иные недостатки.

Отчет отправили спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, губернатору Петербурга Александру Беглову, прокурору Петербурга Сергею Литвиненко, а также главе ГУ МВД Роману Плугину и руководителю УФНС по северной столице Александру Гнедых.

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