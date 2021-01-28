Страсбург, Франция, , 14:12 — REGNUM Член Совфеда Сергей Кисляк сожалеет, что ПАСЕ втягивается в пропагандисткую войну против России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

«Знаю, какие средства вкладываются в развертывание пропагандисткой войны против моей страны. Жаль, что ПАСЕ втягивается в те же маневры», — заявил Кисляк в ходе дискуссии по резолюции о полномочиях делегации РФ в ПАСЕ.

Обсуждаемая тема — это пример того, как принципы становятся заложниками политических манипуляций, отметил российский сенатор.

«Принципы только тогда принципиальны, когда они базируются на честных и главное — обоснованных оценках, когда они универсально применяются ко всем», — сказал член российской делегации.

Полномочия Российской Федерации в ПАСЕ подтверждены в полном объеме, все поправки Украины и стран Прибалтики с требованиями не ратифицировать мандат российской делегации были провалены подавляющим большинством голосов.

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