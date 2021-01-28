Варшава, , 14:07 — REGNUM Депутат польского Сейма от партии «Левые» Дариуш Вечорек в интервью Polskie Radio 24 заявил, что принятое Конституционным судом решение об ужесточении запрета на проведение абортов является «приговором для польских женщин».

«Конституционный суд показал женщинам красную карточку. Он лишил их выбора и субъектности. Это приговор для них. У каждой женщины должен быть свободный выбор в отношении абортов. У нас сложилась ситуация, когда напряженность и раскол в обществе будут расти», — заявил Вечорек.

Депутат также добавил, что их «левая» фракция ожидает от правительства конкретных действий, которые будут направлены на разрешение социального кризиса и раскола по поводу отношения к искусственному прерыванию беременности.

«Наша фракция представила законопроект о декриминализации абортов в случае угрозы жизни женщины, посмотрим, какая будет реакция», — отметил он.

Как сообщали ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики, которые до сих пор периодически проходят.