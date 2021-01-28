Страсбург, Франция, , 13:52 — REGNUM Российская делегация в ПАСЕ пожаловалась на оскорбления члена делегации Украины Алексея Гончаренко в адрес парламентариев и президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

«Мы обратились с заявлением к председателю ПАСЕ, протокол выступления этого украинского деятеля будет передан в комиссию по регламенту, иммунитетам и институциональным вопросам. Очень ждем конкретных решений по этому персонажу», — сообщил глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

Он обратил внимание на то, что «в своих выступлениях Гончаренко в очередной раз скатился до абсолютно хамских высказываний и оскорблений — как в адрес членов нашей делегации, президента, так и страны в целом».

«Если бы кто-то из депутатов Госдумы позволил себе такое, он бы уже был вызван на ковер в комиссию по депутатской этике», — заявил также Толстой.

За подобное нарушение парламентарий может быть лишен права выступать, лишен права вносить поправки, быть докладчиком и так далее.

Гончаренко назвал Толстого «пропагандистом» и «негодяем» за его позицию по отношению Украины. Парламентарий также коснулся «дворца Путина».

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