Бишкек, , 13:48 — REGNUM Власти Киргизии обратились к чиновникам Европейского союза за поддержкой в вакцинации населения республики. Об этом стало известно в ходе встречи и. о. министра иностранных дел Руслана Казакбаева со спецпредставителем ЕС в Центральной Азии Петером Бурианом.

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Глава киргизского МИДа рассказал европейскому послу о внутриполитической ситуации в Киргизии, заверив его в том, что страна по-прежнему остается твердо привержена демократическому пути развития и особо заинтересована в дальнейшем укреплении и развитии сотрудничества с Евросоюзом.

Также участники встречи обсудили вопросы, касающиеся реализации проектов в рамках использования Киргизией возможностей статуса «ВСП +», предоставленного Европейским союзом.

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