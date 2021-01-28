Киев, , 13:50 — REGNUM Фракция «Слуга народа» может проголосовать за исключение депутата Верховной рады Александра Дубинского при помощи мобильного приложения. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко 28 января в эфире радио «Новое время».

«Мы давно планировали установить наше фракционное приложение, которое давно готово, давно зарелиженно (опубликовано — ИА REGNUM). И вот [глава фракции «Слуга народа»] Давид Арахамия предложил этот опрос делать в приложении», — рассказал Корниенко.

Депутат отметил, что приложение может скачать на смартфон любой желающий, однако полный функционал доступен только членам фракции, которые авторизуются по номеру телефона.

Он рассказал, что на голосование будет вынесено три варианта решения: обратиться за поддержкой Дубинского в международные учреждения, приостановить членство депутата во фракции до конца расследования, а также уволить Дубинского с должности главы комитета финансов и налоговой политики.

Парламентарий добавил, что голосование будет проходить анонимно, а его результаты будут видны только руководству фракции.

Напомним, ранее США наложили санкции на депутата Дубинского, поскольку он, по мнению официального Вашингтона, вмешивался в ход американских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, платформа YouTube заблокировала канал депутата, на который были подписаны 350 тыс. человек.

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