Париж, , 13:36 — REGNUM Правительство Франции рассматривает вариант продления школьных и университетских каникул, чтобы не вводить очередной, третий, карантин на территории страны. Об этом в ходе пресс-конференции 28 января сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.

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«Мы думаем над продлением ученических каникул… правительство рассматривает все варианты, мы ничего не исключаем», — заявил Атталь.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января прокуратура Парижа завела дело об организации вечеринки в полицейском участке пригорода столицы Обервиль«в нарушение правил обеспечения социальной дистанции».

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