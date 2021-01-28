Тбилиси, , 13:45 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии из правящей партии «Грузинская мечта» считают, что нужно проголосовать за то, чтобы удовлетворить заявления оппозиционных депутатов о снятии своих полномочий. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 28 января сообщил журналистам глава фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

Он отметил, что отказ снять полномочия с тех, кто этого сам просит, добавит сложности в работу парламента.

«Существуют и иные мнения, но в большинстве настроены на прекращение их мандатов, поскольку есть твердый аргумент, что они желают этого», — сказал Мдинарадзе.

Лидер фракции добавил, что часть представителей оппозиции «очень нервничают» из-за этого, но они могут отозвать свои заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на прошедших парламентских выборах были «сфальсифицированы».

Из 60 представителей оппозиции, получивших право на членство в парламенте, 54 написали заявления о сложении полномочий. Заявления троих представителей «Альянса патриотов» удовлетворили в начале января. Остальные заявления планируется рассмотреть на этой неделе.

Читайте ранее в этом сюжете: Член «Европейской Грузии» сообщила о специфике работы парламента

Читайте развитие сюжета: Представители «Европейской Грузии» провели акцию протеста в Тбилиси