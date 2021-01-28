28 января 2021 | Время чтения 8 мин

Руслан Суточкин, , 15:19 — REGNUM «И не думайте, чтоб это было всё так невинно и бесстрашно для нас; о, нам нужен отпор, и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали! Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся, мы должны теперь стать пред ними, и пусть не говорят у нас, что проповедь их изящна, как сейчас сказал кто-то…»

Владимир Путин беседует с Александром Вучичем Иван Шилов © ИА REGNUM

«Идиот» Ф. М. Достоевский

По смелой оценке главы Всемирной продовольственной программы [1], бедствие «библейских масштабов» под названием «пандемия коронавируса» сказалось на всех без исключения странах мира, на первый взгляд, сместив на второй план политическую повестку дня и обнажив экономическую проблематику. Безусловно, особенно остро пандемия сказалась на наиболее уязвимых странах Восточной и Юго-Восточной Европы, в том числе на Сербии. Такие социально-экономические проблемы, как снижение уровня платёжеспособного спроса, безработица и замедление темпов структурных реформ, являются лишь частью давно назревших проблем, которые усугубил коронавирус. Однако за ширмой обострившегося кризиса прояснилась внешнеполитическая ситуация на Западных Балканах, которые так рьяно стремятся вступить в Европейский союз. В этот непростой период для мировой экономики ЕС обманул ожидания западно-балканских стран на прогресс в процессе вступления, создав неопределённость в переговорах с Сербией, Северной Македонией [2] и Албанией [3]. Этот факт вызвал резкий рост скептицизма, особенно в Сербии, являющейся лидером по этому показателю среди стран Западных Балкан [4]. И финансовая помощь в борьбе с эпидемией не помогла вернуть доверие граждан Сербии, которые всё чаще посматривают на Восток. Настало время разобраться, как пандемия коронавируса повлияла на внешнеполитическую ориентацию Сербии. Есть ли смысл Белграду продолжать терпеть диктат Брюсселя, который под предлогом демократических реформ отнимает последние ресурсы у государства в пользу европейских частных компаний [5] и игнорирует целостность страны, пытаясь заставить Сербию признать Косово? Откажется ли Сербия, осознав после пандемии истинные намерения Брюсселя и бесперспективность евроинтеграции, от проевропейской ориентации, примкнув к России в деле «отпора Западу»?

Визит Александра Вучича в Брюссель Predsednik.rs

В 2020 году Сербии не удалось открыть ни одной главы в переговорах с ЕС. «Отрицательную оценку дали Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция, Финляндия, Германия и Болгария, сославшись на недостатки и задержки в проведении реформ в области верховенства права и недавний ежегодный отчет Европейской комиссии. Согласно правилам переговоров Сербии и ЕС, прогресс в открытии глав 23 и 24 по верховенству закона также определяет темпы прогресса по всем другим главам. Страны-члены могут замедлить или даже приостановить переговоры по вступлению в ЕС» [6]. Хотя в этом году в сентябре Сербия пошла на уступки по косовскому вопросу, заключив с США Вашингтонское соглашение о нормализации отношений с Приштиной. Европейский союз, видимо, опасаясь перехода основной посреднической роли в процессе урегулирования косовского вопроса в руки США, не оценил по достоинству этот шаг сербского руководства, что ставит под сомнение истинные намерения Брюсселя. Кроме того, Белград внезапно, вспомнив о своём статусе военно-нейтральной державы, отказался принимать участие в совместных с Белоруссией и Россией военных учениях «Славянское братство — 2020», что одобрили официальные лица ЕС, которые в очередной раз напомнили Сербии о необходимости «выстраивать свою политику в отношении третьих стран в соответствии с политикой и позициями, принятыми Европейским союзом» [7]. Но на деле Сербия по-прежнему далека от членства в ЕС, и в Европейской комиссии публикуют пост, в котором Вьоса Османи подписана как «исполняющая обязанности президента Республики Косово», что подвергает сомнению точку зрения Брюсселя по этому вопросу и демонстрирует пренебрежительное отношение к переговорным позициям Белграда.

Что происходит в самом ЕС? В ЕС европейская солидарность проиграла испытание на прочность перед лицом глобального кризиса: Брексит, закрытые границы, отсутствие финансовой взаимовыручки, заборы на границах, попытки перенести груз ответственности за решение проблем друг на друга. А тот факт, что грузы с гуманитарной помощью Италии ещё на заре эпидемии в Европе перехватывались французскими властями, говорит о возврате в «тёмные века европейской истории», когда безумные монархи думали лишь о собственной выгоде и безопасности.

В данном контексте вполне релевантны слова президента Сербии Александра Вучича о конце «европейского мифа» [8]. Распрощавшись с надеждой на помощь Евросоюза, Вучич поспешил вызволять страну из кризиса собственными усилиями. В Сербии был введён режим ЧС, закрыты границы, перенесены парламентские выборы, введён комендантский час, в том числе и в новогодние праздники. А российские и китайские самолёты с гуманитарной и медицинской помощью встретили наивысшие государственные лица страны: премьер-министр Сербии Анна Брнабич и сам президент. Позднее сербское руководство успешно завершило переговоры с Россией и Китаем о поставках вакцин от коронавируса. Сербия активно прививает население китайской вакциной, а председатель парламента этой страны, что показательно, одним из первых высокопоставленных чиновников в Европе привился российской вакциной «Спутник V», поставки которой в Сербию многократно превышают закупки американской вакцины [9]. Однако такой разворот на 180 градусов во внешней политике Сербии вызван больше не отсутствием необходимой поддержки в кризисный момент или отсутствием долгожданного прогресса в процессе вступления в ЕС, а скорее постоянной критикой закономерных во время эпидемии действий Сербии, развязыванием «войны вакцин» через попытку очернить репутацию российской вакцины от коронавируса [10]. Принцип «друзья познаются в беде» дал понять Сербии, кто её истинные партнёры и помощники. По хлёсткому замечанию спикера парламента Сербии Ивицы Дачича, ЕС напрасно читает лицемерные нотации о необходимости соблюдения принципов демократии при том, что практически все страны Европы ввели не менее жёсткие ограничения из-за распространения коронавируса. «Тем более лицемерно винить Сербию в том, что она приняла помощь Китая и России и предала какую-то европейскую концепцию, которая развалилась в первый же день, когда начались массовые смерти в Италии», — подметил Дачич. А министр обороны Сербии Александр Вулин практически напрямую назвал ЕС тем самым «другом, который в беде оказался вдруг». «Своих друзей мы выбираем сами, а о неприятелях беспокоиться не стоит. В этом ужасе эпидемии стало ясно, кто нам друг, как себя ведут товарищи в беде и как нам было важно вовремя получить помощь от Китая, России, Турции» [11], — пояснил Вулин.

Встреча самолета Ил-76 ВКС России, который доставил оборудование и специалистов для борьбы с коронавирусом COVID-19, на аэродроме Батайница, Сербия Mil.ru

Тем временем Сербия 1 января 2021 года дала старт поставкам газа по новой ветке газопровода «Балканский поток», который будет иметь как экономическое, так и политическое значение для Белграда. Не туманная европейская перспектива, а экономический интерес в реализации крупномасштабных газовых проектов с Россией мог бы способствовать нормализации отношений между балканскими государствами. Многолетнее посредничество ЕС в диалоге Белграда и Приштины, Сараево и Баня-Луки оказалось лишь переливанием из пустого в порожнее и малоэффективным инструментом давления на сербов с целью побудить их пойти на дальнейшие уступки. Такие западно-балканские страны, как Македония и Босния и Герцеговина, разочаровавшись в европейском будущем, последуя примеру Сербии, могут также развернуть свои взоры на своего славянского брата — Россию, предлагающую ясную перспективу решения противоречий на экономической основе. А России, спасая своих славянских братьев «от крючка иезуитов» и «нашу русскую цивилизацию им неся», в свою очередь, нельзя упустить этот момент своего долгожданного и триумфального возвращения в Сербию и в целом на Балканы, зону своего традиционного влияния.

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