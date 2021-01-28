Брюссель, , 13:18 — REGNUM Продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) приветствуется Евросоюзом. Об этом 28 января заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы приветствуем соглашение США и России о продлении срока действия ДСНВ еще на пять лет», — приводит его слова ТАСС.

Также представитель внешнеполитической службы ЕС отметил, что продление ДСНВ является важнейшим вкладом в безопасность Европы и всего мира.

Кроме того, Стано добавил, что данный договор ограничивает стратегическую конкуренцию и повышает стратегическую стабильность путем повышения предсказуемости и взаимного доверия между двумя самыми крупными странами, которые обладают ядерным оружием.

Помимо того, он подчеркнул, что «диалог между США и РФ является важным шагом для будущего нового договора и потенциальных новых механизмов контроля над вооружениями для сохранения стратегической стабильности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом к России и США следовать далее по пути ядерного разоружения после продления ДСНВ обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.