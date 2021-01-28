Париж, , 18:02 — REGNUM В Париже 48-летний Лоран Ж. был приговорен к двенадцати годам лишения свободы, из которых восемь — без права на условно-досрочное освобождение, за распространение тысяч личных документов, принадлежащих масонским ложам Великий восток Франции и Великая ложа Франции. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, в 2016 году Лоран Ж. опубликовал на своем сайте около 6000 документов, содержащих имена, номера телефонов и адреса членов масонских лож, а в ноябре 2016 года опубликовал еще 34 000 документов такого же рода.

Мужчина был задержан лишь в 2018 году в городе Руасси.

Напомним, ранее 28 января Франция отказалась экстрадировать на родину брата жены свергнутого президента Туниса Зин Абидина Бен Али бизнесмена Белхассен Трабелси, который подозревается в финансовых преступлениях.

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