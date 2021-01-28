Киев, , 13:15 — REGNUM Словацкие инвесторы второй раз лишились имущества на Украине. Об этом заявил посол Словакии Марек Шафин, сообщило издание «Зеркало недели».

Дипломат дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что в октябре 2020 года ООО «ФК «Инвестохиллс Веста» незаконно завладела киевской недвижимостью, принадлежащей словацким инвесторам.

«Мы подали жалобу в Антирейдерскую коллегию министерства юстиции Украины. И как результат — жалоба была удовлетворена, и объект вернули законному владельцу», — рассказал адвокат Маси Найем.

Однако позже рейдеры, при помощи частного нотариуса, вновь получили право собственности на указанную недвижимость.

«Позиция спецкомиссии и моя как народного депутата непоколебима — права инвесторов в Украине должны быть защищены. Как украинских инвесторов, так и иностранных», — заявила депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Галина Янченко.

В свою очередь посол Словакии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

«От имени Словацкой республики я прошу вмешаться в данную ситуацию и защитить права инвесторов из нашего государства в Украине», — призвал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Охрименко назвал Украину «запретной территорией» для иностранных инвесторов из-за царящего в стране беззакония.

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