Киев, 28 января 2021, 13:15 — REGNUM Словацкие инвесторы второй раз лишились имущества на Украине. Об этом заявил посол Словакии Марек Шафин, сообщило издание «Зеркало недели».
Дипломат дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что в октябре 2020 года ООО «ФК «Инвестохиллс Веста» незаконно завладела киевской недвижимостью, принадлежащей словацким инвесторам.
Однако позже рейдеры, при помощи частного нотариуса, вновь получили право собственности на указанную недвижимость.
В свою очередь посол Словакии обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Охрименко назвал Украину «запретной территорией» для иностранных инвесторов из-за царящего в стране беззакония.
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