Анкара, 28 января 2021, 13:24 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 января провел телефонный разговор с Илоном Маском, основателем Tesla и SpaceX. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.
В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества между учреждениями государственного и частного секторов в Турции и компанией SpaceX в различных областях, особенно взаимодействие в области космических технологий и строительства спутников.
Напомним, SpaceХ — крупнейшая частная космическая компания.