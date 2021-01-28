Афины , , 13:10 — REGNUM Предварительные контакты между Грецией и Турцией — важный, но не самый большой шаг к прогрессу в отношениях между этими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 28 января в интервью Euronews.

Он отметил, что именно Турция прервала встречи в 2016 году, а не Греция, и сейчас очень важно, что эти контакты возобновились — осталось посмотреть, куда они приведут.

Акцентируя внимание на положительной стороне дела, Дендиас счел чрезвычайно значимым тот факт, что Турция возобновила усилия по достижению взаимопонимания с Грецией, Кипром и в целом Евросоюзом. Дендиас выражает надежду, что из этого удастся извлечь из этого максимум пользы, так как продвижение в переговорах будет в интересах и самого ЕС, и Греции, и Турции. Уточняя характер предварительных контактов, он сказал, что они не являются переговорами в привычном понимании, но контактами на уровне послов, которые пытаются установить исходные условия для того, чтобы начать реальные переговоры.

Напомним, в период с 2002 по 2016 год Греция и Турция, две страны — участницы НАТО, провели 60 встреч, однако все они оказались безрезультатными. Главной их темой является проблема Кипра и демаркация границы на море. Отношения между странами стали еще более напряженными после того, как в ноябре 2020 года Турция приступила к геологоразведке в Средиземном море с целью найти месторождения природного газа.

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