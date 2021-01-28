Киев, , 13:01 — REGNUM Видеосервис YouTube заблокировал канал депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При попытке зайти на канал появляется надпись: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube».

Отметим, что у канала было около 350 тыс. подписчиков.

Напомним, ранее США наложили на Дубинского санкции за, якобы, вмешательство в американские выборы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский заявил, что будет голосовать за исключение Дубинского из фракции «Слуга народа», а также, что для принятия данного решения есть необходимое количество голосов.

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