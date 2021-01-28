Афины , , 13:27 — REGNUM Целевой порог в 200 000 прививок от COVID-19 за январь в Греции был превышен 27 января. Об этом передает AMNA.

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Журналисты отмечают, что фактическое число прививок на сегодняшний день составляет 214 000, что соответствует 2,05% населения. При этом число ежедневно вводимых вакцин продолжает расти.

На этом фоне министр здравоохранения Греции Василис Кикилиас отметил, что прививочную кампанию тормозят задержки с поставкой вакцин ‑ и призвал ЕС жестче вести переговоры с производителями, в вакцины которых вложены деньги налогоплательщиков.