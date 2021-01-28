Прага, , 13:08 — REGNUM Муниципальные власти района Прага-6, где ранее стоял памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, полностью одобряют предложение восстановить монумент «на достойном месте в Чехии». Об этом заявил глава муниципалитета района Ондржей Коларж.

Ранее экс-министр иностранных дел республики Карел Шварценберг предложил найти для памятника Коневу достойное место, например, на одном из мемориальных захоронений советских воинов-освободителей или на одном из мемориалов, посвященных героям военной истории Чехии. Экс-министр считает, что решить этот вопрос лучше до конца зимы.

«Предложение господина Шварценберга полностью соответствует долговременным устремлениям района Прага-6», — сказал Коларж ТАСС.

Он добавил, что муниципалитет предлагал перенести памятник к мемориальному захоронению красноармейцев на пражском Ольшанском кладбище, но идею отвергла мэрия города. Коларж пообещал участвовать в обсуждении идеи Шварценберга, если подходящее место сейчас найдут и Праге-6 гарантируют безопасность памятника.

Демонтированный весной 2020 года памятник Коневу находится в собственности района Прага-6. Решение о новом месте его установки должна одобрить общественность, отметил глава муниципалитета.

Идею Шварценберга уже поддержали президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Андрей Бабиш, действующий глава МИД Томаш Петржичек.

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