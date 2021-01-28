Страсбург, Франция, , 12:56 — REGNUM Россия — самая большая европейская страна, сложно обсуждать и, уж тем более, пытаться решить какие-то общеевропейские проблемы без учета мнения нашей страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом завил глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Большинству членов ассамблеи начинает изрядно надоедать кривляние членов украинской делегации, у многих это вызывает открытое раздражение, многие начали осознавать, с кем приходится иметь дело», — заявил Толстой.

Как резонно заметил коллега из Германии Франк Швабе, ситуация с оспариванием полномочий России уже напоминает фильм «День сурка» — каждый год одно и то же, говорит парламентарий.

«Вызывает сожаление, что члены ассамблеи вынуждены тратить на это столько времени, вместо обсуждения действительно важных для всего европейского пространства проблем», — заключил Толстой.

Представитель украинской президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева инициировала запрос об ограничении полномочий делегации РФ в ПАСЕ, 28 января ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия делегации Российской Федерации.

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