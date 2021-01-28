Липецк, , 12:52 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 27 января провёл рабочую встречу с новым начальником управления Росгвардии по Липецкой области полковником полиции Сергеем Шишмониным. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Шишмонина главе региона представил командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев. Сергей Шишмонин родился в Тамбове, получил два высших образования и в органах внутренних дел с 1999 года прошел службу от милиционера ОМОН до командира СОБР. С октября 2018 года по январь 2021 года он возглавлял Управление Росгвардии по Тамбовской области.

В ходе встречи Игорь Артамонов обсудил с Игорем Голлоевым вопросы, которые стоят перед Росгвардией в Липецкой области, а также дальнейшую совместную деятельность по патриотическому воспитанию молодёжи. В частности, генерал-полковник Игорь Голлоев рассказал главе региона о межрегиональном детско-юношеском военно-патриотическом общественном движении «Гвардейская смена». Руководитель области отметил, что липецкие росгвардейцы успешно несут свою службу и выразил уверенность в дальнейшем продуктивном взаимодействии.

«Росгвардия обеспечивает безопасность и порядок в ходе самых важных событий общественной и политической жизни региона и страны. Мы признательны за ваш труд и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество», — сказал Игорь Артамонов.