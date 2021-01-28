Сеул, , 12:56 — REGNUM 28 января состоялась видеовстреча главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, встреча лидеров двух стран состоялась через год и девять месяца после визита Муна в Узбекистан.

Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что две страны будут тесно сотрудничать ради совместного процветания Евразии, а также пообещал продолжить усилия по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове. В свою очередь Мирзиёев выразил поддержку «Новой северной политике Сеула», а также подтвердил непоколебимую поддержку в вопросах КНДР.

Также представители двух стран объявили о начале подготовки двустороннего соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Известно, что это первое для Сеула соглашение о либерализации торговли со страной-партнёром по «Новой северной политике».

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