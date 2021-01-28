Страсбург, Франция, , 12:51 — REGNUM Полномочия Российской Федерации в ПАСЕ подтверждены в полном объеме, все поправки Украины и стран Прибалтики с требованиями не ратифицировать мандат российской делегации были провалены подавляющим большинством голосов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом завил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это значит, что Ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента. Россия сохраняет своё присутствие на страсбургской площадке и продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую», — отметил парламентарий в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия делегации Российской Федерации, полномочия пыталась оспорить Украина.

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