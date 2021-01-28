Додома, , 12:54 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули предостерег чиновников здравоохранения от приобретения вакцин от COVID-19, заявив, что они могут причинить вред населению, без предоставления доказательств. Об этом сообщает ВВС Swahili.

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»Министерство здравоохранения должно соблюдать осторожность и не спешить пробовать эти вакцины, не проводя исследований, не каждая вакцина хороша для нас, мы должны быть осторожны. Мы не должны быть использованы в качестве «морских свинок», — сказал Магуфули.

«Прививки опасны. Если белый человек смог придумать вакцинацию, он должен был уже найти вакцину от СПИДа, рака и туберкулеза», — добавил он.

Репортер BBC Health Филиппа Роксби заявила, однако, что вакцины тщательно тестируются в ходе испытаний с участием тысяч людей, прежде чем их сертифицируют регулирующие органы, которые изучают все данные о безопасности и эффективности вакцин, прежде чем одобрить их для использования на населении.

Президент Магуфули призвал танзанийцев продолжать принимать меры предосторожности, заявив, что молитвы и традиционная медицина, включая паровые ингаляции, являются лучшим способом борьбы с коронавирусом.

«Во многих странах есть карантин, но в Танзании нет такого плана, мы никогда не введем карантин, потому что наш Бог жив, и он будет продолжать защищать нас», — заявил Магуфули.

Напомним, что в Танзании прекратили публикацию официальных данных о числе заразившихся коронавирусом в июне прошлого года.

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