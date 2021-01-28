Ереван, , 12:47 — REGNUM С призывом к Баку максимально быстро решить вопрос с военными, которые были взяты в плен во время недавних военных действий в Нагорном Карабахе, обратился министр иностранных дел Армении Ара Айвазян. Он 28 января заявил об этом журналистам.

По словам главы армянского МИД, для того, чтобы говорить о стабильности, безопасности и мире в регионе, в нем сначала необходимо создать доверительную атмосферу.

«Такая атмосфера может быть сформирована, в первую очередь, в случае освобождения наших пленных. Думаю, что Азербайджан должен понять, что это гуманитарный вопрос, и если спекуляции вокруг него продолжатся, то, я уверен, этот вопрос может стать проблематичным для Азербайджана», — сказал Айвазян.

Также он уточнил, что в Армении для решения этого вопроса создана межведомственная рабочая группа, которая работает ежедневно.

«По нашей линии, вы видите, что международное давление с каждым днем растет. Надеюсь, что Азербайджан поймет необходимость скорейшего решения вопроса», — добавил глава МИД Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что проведение встречи по Нагорному Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном на уровне вице-премьеров запланировано на 30 января.